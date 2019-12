BOYS BASKETBALL



Anderson Co. 68, Perry Co. Central 59



Ashland Blazer 71, Capital, W.Va. 50



Beechwood 76, Indpls Ritter, Ind. 71



Blue Ridge School, Va. 76, Lou. Ballard 60



Bourbon Co. 63, Lex. Henry Clay 56



Bowling Green 62, Pikeville 45



Calloway Co. 86, Carterville, Ill. 56



Campbell Co. 73, Batesville, Ind. 68, OT



Carroll Co. 87, Lou. Western 86



Christian Academy, Ind. 75, LaRue Co. 55



Collins 79, Southridge, Ind. 42



East Jessamine 51, Franklin Co. 41



Edmonson Co. 75, Monroe Co. 65



Fort Campbell 65, Christian Fellowship 62



Frederick Fraize 71, Burgin 68, OT



Fulton City 80, South Fulton, Tenn. 57



George Washington, W.Va. 68, East Carter 35



Great Crossing 87, Cambridge City, Ind. 53



Greenup Co. 66, Dixie Heights 52



Greenwood 60, Clinton Co. 53



Hopkinsville 63, Barren Co. 59



Jackson City 80, Jenkins 51



John Hardin 81, Owensboro Catholic 50



Kankakee, Ill. 54, Lou. St. Xavier 50, OT



Lee Co. 59, Dayton 55



Lex. Bryan Station 56, Woodford Co. 55



Lex. Lafayette 69, Lex. Christian 65



Logan Co. 63, South Warren 48



Lou. Christian Academy 63, Breathitt Co. 62



Lou. Eastern 63, Lou. DeSales 47



Lou. Fern Creek 55, Lou. Trinity 49



Lou. Holy Cross 56, Lex. Sayre 44



Lou. Iroquois 69, Ryle 55



Lou. Seneca 95, Lou. Ky. Country Day 67



Lou. Waggener 64, South Oldham 63



Madison Shawe, Ind. 46, Ludlow 37



Madison Southern 79, Barbourville 61



McLean Co. 62, Russellville 44



Morgan Co. 67, West Carter 49



Newport 78, New Richmond, Ohio 58



Newport Central Catholic 58, Cin. Purcell Marian, Ohio 44



North Oldham 77, Lou. Moore 76



Ohio Co. 68, Ev. Central, Ind. 59



Oldham County 74, Spencer Co. 59



Oneida Baptist 79, North Laurel 46, 6OT



Owen Co. 61, Eminence 44



Owensboro 60, Castle, Ind. 46



Pineville 78, Berea 73



Portsmouth Notre Dame, Ohio 55, Rose Hill Christian 49



Scott Co. 77, Jeffersonville, Ind. 72



Union Co. 66, Fleming Co. 41



West Jessamine 80, Bullitt East 64



West Jessamine 80, Bullitt East 64



Whitefield Academy 92, Adair Co. 80



Williamsburg 81, Leslie Co. 55





GIRLS BASKETBALL

Apollo 53, Murray 39



Ashland Blazer 71, Fleming Co. 42



Barbourville 66, Red Bird 55



Beechwood 60, Bellevue 42



Berea 58, Whitefield Academy 31



Berea 58, Whitefield Academy 31



Boone Co. 81, Pendleton Co. 44



Bourbon Co. 57, Lex. Bryan Station 45



Boyd Co. 71, West Carter 63



Christian Fellowship 49, Fort Campbell 23



Conner 62, Franklin Co. 60



Cov. Holy Cross 52, Oldham County 43



East Ridge 71, Magoffin Co. 38



Elizabethtown 69, Barren Co. 53



Elliott Co. 57, Montgomery Co. 53



Ev. Reitz, Ind. 84, Owensboro 46



Fairview 50, Bath Co. 42



Frederick Fraize 53, Burgin 39



Gallatin Co. 44, Henry Co. 27



Garrard Co. 55, West Jessamine 44



Glasgow 71, Adair Co. 37



Greenwood 64, Clinton Co. 37



Henderson Co. 56, Bowling Green 51



Huntington, W.Va. 75, Belfry 39



Lou. Pleasure Ridge Park 43, Lou. Eastern 36



Madison Southern 68, Lex. Tates Creek 62, 2OT



McCracken County 55, Vienna, Ill. 38



Nicholas Co. 36, St. Henry 32



North Laurel 82, Oneida Baptist 22



Paris 51, Lex. Christian 28



Russell 68, Raceland 27



Saint Joseph Central, W.Va. 64, Casey Co. 62



Scott 76, George Rogers Clark 48



Shelby Co. 70, Lou. Seneca 23



Silver Creek, Ind. 57, Ryle 42



Simon Kenton 65, Walton-Verona 39



Southwestern (Hanover), Ind. 53, Trimble Co. 20



Southwestern 63, Scott Co. 53, OT



Spring Valley, W.Va. 66, East Carter 59



St. Patrick 58, Ripley-Union-Lewis-Huntington, Ohio 31



Villa Madonna 66, Augusta 50



Whitesville Trinity 62, Todd Co. Central 47



Wolfe Co. 45, Powell Co. 44