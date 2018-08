LOUISVILLE, Ky. (AP) - The top teams in the Kentucky Associated Press high school football polls, with first-place votes, records, and total points:

Class 1A

Rank-School FPV Rcd TP

1. Beechwood (10) 1-0 115

2. Pikeville (1) 2-0 107

3. Paintsville (2) 2-0 106

4. Raceland - 1-1 74

5. Hazard - 1-0 70

6. Ludlow - 2-0 47

7. Campbellsville - 1-1 40

8. Bishop Brossart - 2-0 31

9. Nicholas Co. - 2-0 26

10. Pineville - 2-0 17

Others receiving votes: 11, Russellville 16. 12, Crittenden Co. 13. 13, Williamsburg 10. 14, Paris 9. 15, Frankfort 8. 16, Lynn Camp 7. 16, Lou. Holy Cross 7. 16, Lou. Ky. Country Day 7. 19, Fulton Co. 4. 20, Phelps 1.

Class 2A

Rank-School FPV Rcd TP

1. Mayfield (6) 2-0 109

2. Lou. Christian Academy (1) 2-0 98

3. Lou. DeSales (4) 2-0 94

4. Glasgow - 2-0 81

5. Danville - 1-1 65

6. Somerset (1) 2-0 55

7. Walton-Verona - 2-0 48

8. Newport Central Catholic - 1-1 32

9. Washington Co. - 2-0 21

(tie) Lex. Christian - 1-1 21

Others receiving votes: 11, Shelby Valley 19. 12, McLean Co. 8. 13, Ballard Memorial 5. 14, Owensboro Catholic 2. 15, Todd Co. Central 1. 15, Newport 1.

Class 3A

Rank-School FPV Rcd TP

1. Boyle Co. (8) 2-0 111

2. Lou. Central - 2-0 99

3. Corbin (1) 2-0 97

4. Lex. Catholic (1) 2-0 77

5. Paducah Tilghman (1) 2-0 71

6. Belfry (1) 0-1 51

7. Caldwell Co. - 1-1 31

8. Bell Co. - 2-0 27

9. Casey Co. - 2-0 23

10. Elizabethtown - 0-1 21

Others receiving votes: 11, Floyd Central 16. 12, Powell Co. 10. 13, Western Hills 8. 14, Thomas Nelson 7. 15, Edmonson Co. 4. 16, Bardstown 3. 16, Lou. Waggener 3. 18, Trigg Co. 1.

Class 4A

Rank-School FPV Rcd TP

1. Franklin-Simpson (9) 2-0 116

2. Ashland Blazer - 2-0 93

3. Johnson Central (2) 0-1 86

4. Logan Co. - 2-0 77

5. Lou. Moore - 2-0 40

6. Wayne Co. - 1-1 37

7. Taylor Co. (1) 2-0 34

8. Allen Co.-Scottsville - 2-0 30

9. Knox Central - 1-1 24

(tie) Bourbon Co. - 2-0 24

Others receiving votes: 11, Greenup Co. 23. 12, Shelby Co. 19. 13, East Carter 12. 13, Hopkinsville 12. 15, Rockcastle Co. 10. 16, Spencer Co. 6. 17, John Hardin 5. 17, Collins 5. 19, Madisonville-North Hopkins 4. 20, Hopkins Co. Central 2. 21, Mason Co. 1.

Class 5A

Rank-School FPV Rcd TP

1. Cov. Catholic (10) 2-0 110

2. Bowling Green (1) 2-0 96

(tie) South Warren - 2-0 96

4. Highlands - 2-0 73

5. Southwestern - 2-0 52

6. Owensboro - 2-0 47

7. Oldham Co. - 2-0 46

8. Christian Co. - 1-1 36

9. Apollo - 2-0 20

10. South Oldham - 1-1 19

Others receiving votes: 11, South Laurel 17. 12, Perry Co. Central (1) 16. 13, Anderson Co. 11. 14, Bullitt Central 8. 15, Pulaski Co. 5. 16, Madison Southern 3. 16, Grayson Co. 3. 18, Graves Co. 2.

Class 6A

Rank-School FPV Rcd TP

1. Lou. Male (3) 2-0 104 2. Scott Co. (1) 2-0 103

3. Lou. Trinity (7) 0-2 95

4. Lou. St. Xavier - 0-1 75

5. Frederick Douglass (1) 2-0 74

6. Simon Kenton - 2-0 51

7. Madison Central - 2-0 41

8. Lou. Butler - 1-1 35

9. Lou. DuPont Manual - 1-1 24

10. Lou. Jeffersontown - 2-0 16

Others receiving votes: 11, Conner 14. 12, Central Hardin 11. 13, Henderson Co. 4. 13, North Hardin 4. 13, Lou. Pleasure Ridge Park 4. 16, Lex. Lafayette 3. 17, Lou. Ballard 2.

ยค

