Class 6A

1. Lou. Male (6-0) beat Pleasure Ridge Park 47-0.

2. Lou. Trinity (5-2) lost to Indpls Cathedral, IN, 28-7.

3. North Hardin (7-0) beat Meade Co. 47-10.

4. Central Hardin (6-0) beat Lou. Butler 47-22.

5. Lou. St. Xavier (4-2) idle.

6. Lou. DuPont Manual (5-1) beat Lou. Eastern 49-8.

7. McCracken County (5-2) beat Daviess Co. 50-36.

8. Henderson Co. (5-1) beat Marshall Co. 42-7.

9. Lou. Butler (3-4) lost to Central Hardin 47-22.

10. Lou. Ballard (3-3) idle.

Class 5A

1. Cov. Catholic (7-0) beat Boone Co. 45-0.

2. Frederick Douglass (7-0) beat Grant Co. 54-0.

3. South Warren (6-1) lost to Bowling Green 14-3.

4. Scott Co. (6-1) beat Ryle 57-21.

5. Owensboro (6-1) beat Muhlenberg County 54-0.

6. Bowling Green (4-2) beat South Warren 14-3.

7. Highlands (4-3) lost to Conner 20-17.

8. South Oldham (6-1) beat Atherton 50-6.

9. Pulaski Co. (6-1) beat South Laurel 48-0.

10. Grayson Co. (6-0) idle.

Class 4A

1. Boyle Co. (6-0) idle.

2. Johnson Central (6-0) beat Clay Co. 44-0.

3. Franklin Co. (7-0) beat North Oldham 62-0.

4. Logan Co. (6-1) lost to Hopkinsville 21-6.

5. Lex. Catholic (4-2) idle.

6. Madisonville-North Hopkins (6-1) beat Hopkins Co. Central 48-14.

7. Wayne Co. (4-1) idle.

8. Hopkinsville (5-2) beat Logan Co. 21-6.

9. Corbin (3-2) beat Lex. Lafayette 21-7.

10. Harlan Co. (6-1) beat Letcher Co. Central 56-28.

Class 3A

1. Bell Co. (6-0) beat Rockcastle Co. 39-6.

2. Belfry (4-2) beat Floyd Central 41-6.

(tie) Glasgow (6-1) beat Adair Co. 50-22.

4. Ashland Blazer (5-1) beat Raceland 26-0.

5. Lou. DeSales (4-2) beat Paducah Tilghman 49-14.

6. Paducah Tilghman (5-2) lost to Lou. DeSales 49-14.

7. Mercer Co. (6-1) beat Western Hills 44-6.

8. Russell (5-1) idle.

9. Lou. Christian Academy (4-3) beat Henry Co. 49-7.

10. Elizabethtown (4-2) idle.

Class 2A

1. Somerset (6-0) beat Hazard 21-9.

2. Mayfield (6-1) beat Caldwell Co. 45-7.

3. Lex. Christian (5-1) idle.

4. Breathitt Co. (7-0) beat Morgan Co. 35-6.

5. Caldwell Co. (5-2) lost to Mayfield 45-7.

6. Owensboro Catholic (6-1) beat McLean Co. 55-21.

7. Murray (5-1) beat Fort Campbell 49-17.

8. Beechwood (2-4) beat Dixie Heights 14-10.

9. Todd Co. Central (5-2) lost to Hancock Co. 36-18.

10. Newport (6-1) beat Bellevue 51-21.

Class 1A

1. Pikeville (6-0) idle.

2. Lou. Ky. Country Day (6-0) idle.

3. Hazard (4-2) lost to Somerset 21-9.

4. Campbellsville (5-2) beat Metcalfe 39-0.

5. Paintsville (4-2) beat Union, VA 21-14.

6. Newport Central Catholic (4-2) idle.

7. Raceland (3-3) lost to Ashland Blazer 26-0.

8. Williamsburg (4-2) idle.

9. Pineville (5-1) idle.

10. Lou. Holy Cross (5-1) idle.