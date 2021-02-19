2021 Premio Lo Nuestro: The Winners List

It's the first awards show of the year! Premio Lo Nuestro 2021 celebrated the biggest names in Latin music with a can't-miss ceremony. The award show took place at the AmericanAirlines Arena in Miami, Florida on Thursday.
Chiquinquirá Delgado, Jose Ron and Yuri hosted the big night. Bad Bunny took the most awards home with a total of seven, followed by Camilo and Grupo Firme with five. Karol G and Romeo Santos took home three awards each.
Going into the night, J Balvin lead the pack with 14 nominations, followed by Maluma with 12. Camilo has 10 nods, with Ozuna earning eight, and Anuel AA, Bad Bunny, Karol G, Natti Natasha, Sebastian Yatra and Sech have seven each.
Don't miss the star-studded line-up, including Selena Gomez making her Premio Lo Nuestro debut by performing "Baila Conmigo" with Rauw Alejandro.
See the winners below.
Premio Lo Nuestro Artist Of The Year
1. ALEJANDRO FERNÁNDEZ
2. BAD BUNNY **WINNER**
3. CAMILO
4. CHRISTIAN NODAL
5. J BALVIN
6. KAROL G
7. MALUMA
8. NATTI NATASHA
9. OZUNA
10. SEBASTIÁN YATRA
Album Of The Year
1. ALTER EGO - PRINCE ROYCE
2. AYAYAY! - CHRISTIAN NODAL
3. COLORES - J BALVIN
4. DE BUENOS AIRES PARA EL MUNDO - LOS ÁNGELES AZULES
5. GUÁRDAME ESTA NOCHE - EL FANTASMA
6. HECHO EN MÉXICO - ALEJANDRO FERNÁNDEZ
7. MÁS CARO, QUE AYER - GERARDO ORTIZ
8. MÁS FUTURO QUE PASADO - JUANES
9. PAPI JUANCHO - MALUMA
10. YHLQMDLG - BAD BUNNY **WINNER**
Song Of The Year
1. ADMV - MALUMA
2. BONITA - JUANES & SEBASTIÁN YATRA
3. CARITA DE INOCENTE - PRINCE ROYCE
4. FANTASÍA - OZUNA
5. FAVORITO - CAMILO
6. KEII - ANUEL
7. LA MEJOR VERSIÓN DE MI (REMIX) - NATTI NATASHA & ROMEO SANTOS
8. MORADO - J BALVIN
9. SÓLO TÚ - CALIBRE 50
10. TUSA - KAROL G & NICKI MINAJ **WINNER**
New Artist Female
1. CHESCA
2. EMILIA
3. NATHY PELUSO
4. NICKI NICOLE **WINNER**
5. YENNIS
New Artist Male
1. CAMILO **WINNER**
2. JAY WHEELER
3. NATANAEL CANO
4. NETO BERNAL
5. RAUW ALEJANDRO
Remix Of The Year
1. CARAMELO (Remix) - OZUNA, KAROL G & MYKE TOWERS
2. DJ NO PARE (Remix) - JUSTIN QUILES, NATTI NATASHA, FARRUKO FT. ZION, DALEX & LENNY TAVÁREZ
3. HAWÁI (Remix) - MALUMA & THE WEEKND
4. LA CAMA (Remix) - LUNAY, MYKE TOWERS, OZUNA, CHENCHO CORLEONE & RAUW ALEJANDRO
5. LA JEEPETA (Remix) - NIO GARCIA, ANUEL, MYKE TOWERS, BRRAY & JUANKA **WINNER**
6. LA MEJOR VERSIÓN DE MI (Remix) - NATTI NATASHA & ROMEO SANTOS
7. PORFA (Remix) - FEID, JUSTIN QUILES, J BALVIN FT. MALUMA, NICKY JAM & SECH
8. RELACIÓN (Remix) - SECH, DADDY YANKEE, J BALVIN FT. ROSALÍA & FARRUKO
9. TATTOO (Remix) - RAUW ALEJANDRO & CAMILO
10. YO NO SÉ (Remix) - MATI GÓMEZ, NICKY JAM & REIK
"Crossover" Collaboration Of The Year
1. HAWÁI (Remix) - MALUMA & THE WEEKND
2. MAMACITA - BLACK EYED PEAS, OZUNA & J. REY SOUL
3. ME GUSTA - ANITTA, CARDI B & MYKE TOWERS
4. ME QUEDARÉ CONTIGO - PITBULL & NE-YO FT. LENIER & EL MICHA
5. QUÉ MALDICIÓN - BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA & SNOOP DOGG
6. RITMO (BAD BOYS FOR LIFE) - BLACK EYED PEAS & J BALVIN
7. SUBELO (FURTHER UP) - STATIC & BEN EL, PITBULL & CHESCA
8. TKN - ROSALÍA & TRAVIS SCOTT
9. TUSA - KAROL G & NICKI MINAJ
10. UN DÍA (ONE DAY) - J BALVIN, DUA LIPA, BAD BUNNY FT. TAINY **WINNER**
Video Of The Year
1. BOOGALOO SUPREME - VÍCTOR MANUELLE & WISIN
2. CUANDO ESTÉS AQUÍ - PABLO ALBORÁN
3. DESPUÉS DE TODO - YORDANO
4. EN CANTOS - ILE & NATALIA LAFOURCADE
5. FOR SALE - CARLOS VIVES & ALEJANDRO SANZ
6. GIRASOLES - LUIS FONSI
7. MALA VIDA - NICKI NICOLE
8. PECADOR - RESIDENTE
9. QUÉ LÁSTIMA - CHOCQUIBTOWN & SECH
10. TKN - ROSALÍA & TRAVIS SCOTT **WINNER**
Pop - Artist Of The Year
1. CAMILO **WINNER**
2. CARLOS RIVERA
3. ENRIQUE IGLESIAS
4. JENNIFER LOPEZ
5. JUANES
6. KANY GARCÍA
7. PEDRO CAPÓ
8. RICKY MARTIN
9. SEBASTIÁN YATRA
10. SHAKIRA
Pop- Song Of The Year
1. ADMV - MALUMA **WINNER**
2. BONITA - JUANES & SEBASTIÁN YATRA
3. BUENA SUERTE - PEDRO CAPÓ
4. FAVORITO - CAMILO
5. NO HA PARADO DE LLOVER - MANÁ & SEBASTIÁN YATRA
6. PERDIENDO LA CABEZA - CARLOS RIVERA, BECKY G & PEDRO CAPÓ
7. SI ME DICES QUE SÍ - REIK, FARRUKO & CAMILO
8. TABÚ - PABLO ALBORÁN & AVA MAX
9. TANTO - JESSE & JOY & LUIS FONSI
10. TIBURONES - RICKY MARTIN
Pop - Collaboration Of The Year
1. BONITA - JUANES & SEBASTIÁN YATRA
2. COMO ASÍ - LALI FT. CNCO
3. EL CIEGO - MELENDI & CALI Y EL DANDEE
4. FOR SALE - CARLOS VIVES & ALEJANDRO SANZ
5. MUCHACHA - GENTE DE ZONA & BECKY G
6. PERDIENDO LA CABEZA - CARLOS RIVERA, BECKY G & PEDRO CAPÓ
7. SI ME DICES QUE SÍ - REIK, FARRUKO & CAMILO **WINNER**
8. TABÚ - PABLO ALBORÁN & AVA MAX
9. TANTO - JESSE & JOY & LUIS FONSI
10. UNA MENTIRA MÁS - YURI & NATALIA JIMÉNEZ
Pop - Group or Duo Of The Year
1. CALI Y EL DANDEE
2. CNCO **WINNER**
3. JESSE & JOY
4. MAU Y RICKY
5. REIK
Pop - Album Of The Year
1. AIRE - JESSE & JOY
2. BLANCO - RICARDO ARJONA
3. COLEGIO - CALI Y EL DANDEE
4. MÁS FUTURO QUE PASADO - JUANES
5. MESA PARA DOS - KANY GARCÍA
6. MUNAY - PEDRO CAPÓ
7. PAUSA - RICKY MARTIN
8. POR PRIMERA VEZ - CAMILO **WINNER*
9. QUE QUIÉNES SOMOS - CNCO
10. 20--21 - REIK
Pop/Ballad - Song Of The Year
1. ADMV - MALUMA **WINNER**
2. HONGOS - RICARDO ARJONA
3. LO QUE EN TI VEO - KANY GARCÍA & NAHUEL PENNISI
4. TE ADORARÉ - RICARDO MONTANER
5. UNA MENTIRA MÁS - YURI & NATALIA JIMÉNEZ
Urban - Female Artist Of The Year
1. ANITTA
2. BECKY G
3. CAZZU
4. IVY QUEEN
5. KAROL G **WINNER**
6. NATTI NATASHA
7. PALOMA MAMI
8. ROSALÍA
Urban - Male Artist Of The Year
1. ANUEL
2. BAD BUNNY **WINNER**
3. DADDY YANKEE
4. FARRUKO
5. J BALVIN
6. MALUMA
7. OZUNA
8. SECH
Urban - Song Of The Year
1. FANTASÍA - OZUNA
2. HAWÁI - MALUMA
3. KEII - ANUEL
4. LA DIFÍCIL - BAD BUNNY **WINNER**
5. MORADO - J BALVIN
6. MUÉVELO - NICKY JAM & DADDY YANKEE
7. QUE TIRE PA LANTE - DADDY YANKEE
8. RITMO (BAD BOYS FOR LIFE) - BLACK EYED PEAS & J BALVIN
9. SIGUES CON ÉL - ARCÁNGEL & SECH
10. TUSA - KAROL G & NICKI MINAJ
Urban - Collaboration Of The Year
1. MUÉVELO - NICKY JAM & DADDY YANKEE
2. QUÉ PENA - MALUMA & J BALVIN
3. RITMO (BAD BOYS FOR LIFE) - BLACK EYED PEAS & J BALVIN
4. SIGUES CON ÉL - ARCÁNGEL & SECH
5. TUSA - KAROL G & NICKI MINAJ **WINNER**
Urban - Album Of The Year
1. 1 OF 1 - SECH
2. COLORES - J BALVIN
3. NIBIRU - OZUNA
4. PAPI JUANCHO - MALUMA
5. YHLQMDLG - BAD BUNNY **WINNER**
Urban/Pop - Song Of The Year
1. HONEY BOO - CNCO & NATTI NATASHA
2. ME GUSTA - SHAKIRA & ANUEL
3. ME QUEDARÉ CONTIGO - PITBULL & NE-YO FT. LENIER & EL MICHA
4. SI ME DICES QUE SÍ - REIK, FARRUKO & CAMILO **WINNER**
5. TBT - SEBASTIÁN YATRA, RAUW ALEJANDRO & MANUEL TURIZO
Urban/Trap - Song Of The Year
1. BOUNCE - CAZZU
2. GAN-GA - BRYANT MYERS
3. MEDUSA - JHAY CORTEZ, ANUEL & J BALVIN
4. NO ME AME - RVSSIAN, ANUEL & JUICE WRLD
5. VETE - BAD BUNNY **WINNER**
Tropical - Artist Of The Year
1. CARLOS VIVES
2. GENTE DE ZONA
3. GILBERTO SANTA ROSA
4. JUAN LUIS GUERRA
5. MARC ANTHONY
6. PRINCE ROYCE
7. ROMEO SANTOS **WINNER**
8. SILVESTRE DANGOND
9. VÍCTOR MANUELLE
10. WILLIE COLÓN
Tropical - Song Of The Year
1. BOOGALOO SUPREME - VÍCTOR MANUELLE & WISIN
2. CARITA DE INOCENTE - PRINCE ROYCE
3. EL CARNAVAL DE CELIA: A TRIBUTE - KYEN?ES?
4. LA MEJOR VERSIÓN DE MI - NATTI NATASHA & ROMEO SANTOS **WINNER**
5. LÁMPARA PA' MIS PIES - JUAN LUIS GUERRA
6. LO QUE TE DI - MARC ANTHONY
7. NO TE VAYAS - CARLOS VIVES
8. PA'LANTE Y PA'TRAS - N'KLABE, LA TRIBU DE ABRANTE & FARINA
9. PERRIANDO (LA MURGA REMIX) - REYKON FT. WILLIE COLÓN
10. VALLENATO APRETAO - SILVESTRE DANGOND
Tropical - Collaboration Of The Year
1. BOOGALOO SUPREME - VÍCTOR MANUELLE & WISIN
2. CANCIÓN PARA RUBÉN - CARLOS VIVES & RUBÉN BLADES
3. CARTAGENA - FONSECA & SILVESTRE DANGOND
4. IMAGINARME SIN TI - ELVIS CRESPO & MANNY CRUZ
5. LA FAMILIA - GILBERTO SANTA ROSA & TITO NIEVES
6. MI CORAZÓN ES TUYO - OLGA TAÑÓN & MANNY MANUEL
7. NUESTRO AMOR - ALEX BUENO & ROMEO SANTOS **WINNER**
8. PA'LANTE Y PA'TRAS - N'KLABE, LA TRIBU DE ABRANTE & FARINA
9. PERRIANDO (LA MURGA REMIX) - REYKON FT. WILLIE COLÓN
10. VALLENATO APRETAO - SILVESTRE DANGOND FT. ZION Y LENNOX
Regional Mexican - Artist Of The Year
1. ALEJANDRO FERNÁNDEZ
2. CARIN LEÓN
3. CHIQUIS
4. CHRISTIAN NODAL **WINNER**
5. EL FANTASMA
6. GERARDO ORTIZ
7. JOSS FAVELA
8. LENIN RAMÍREZ
9. NATANAEL CANO
10. NETO BERNAL
Regional Mexican - Song Of The Year
1. AMOR TUMBADO - NATANAEL CANO
2. CABALLERO - ALEJANDRO FERNÁNDEZ
3. DORMIDA - EDWIN LUNA Y LA TRAKALOSA DE MONTERREY
4. EN ESO NO QUEDAMOS - BANDA LOS SEBASTIANES
5. ESCONDIDOS - LA ADICTIVA BANDA SAN JOSÉ DE MESILLAS
6. OTRA BORRACHERA - GERARDO ORTIZ
7. SE ME OLVIDÓ - CHRISTIAN NODAL
8. SI QUIERES - NETO BERNAL & CAROLINA ROSS
9. SÓLO TÚ - CALIBRE 50
10. YO YA NO VUELVO CONTIGO (EN VIVO) - LENIN RAMÍREZ FT. GRUPO FIRME **WINNER**
Regional Mexican - Collaboration Of The Year
1. NO ES QUE ME GUSTES - LUIS CORONEL & LA SÉPTIMA BANDA
2. QUÉ MALDICIÓN - BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA & SNOOP DOGG
3. SI QUIERES - NETO BERNAL & CAROLINA ROSS
4. Y LA HICE LLORAR - LOS ÁNGELES AZULES FT. ABEL PINTOS
5. YO YA NO VUELVO CONTIGO (EN VIVO) - LENIN RAMÍREZ FT. GRUPO FIRME **WINNER**
Regional Mexican - Group or Duo Of The Year
1. BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
2. CALIBRE 50
3. EDWIN LUNA Y LA TRAKALOSA DE MONTERREY
4. GRUPO FIRME **WINNER**
5. LOS ÁNGELES AZULES
Regional Mexican - Sierreña Song Of The Year
1. CON TUS BESOS - ESLABON ARMADO
2. EL GÜERO - MARCA MP **WINNER**
3. EL MUCHACHO ALEGRE - FUERZA REGIDA
4. EN BOCA DE TODOS - T3R ELEMENTO
5. TÚ - CARIN LEÓN
Regional Mexican - Banda Song Of The Year
1. DORMIDA - EDWIN LUNA Y LA TRAKALOSA DE MONTERREY
2. EN ESO NO QUEDAMOS - BANDA LOS SEBASTIANES
3. ESCONDIDOS - LA ADICTIVA BANDA SAN JOSÉ DE MESILLAS
4. ESTA VEZ SOY YO - BANDA CARNAVAL
5. YO YA NO VUELVO CONTIGO (EN VIVO) - LENIN RAMÍREZ FT. GRUPO FIRME **WINNER**
Regional Mexican - Norteño Song Of The Year
1. EL ENVIDIOSO - LOS DOS CARNALES **WINNER**
2. EN HONOR A TI - LA MAQUINARIA NORTEÑA FT. GRUPO FIRME
3. MÁS TE RECUERDO - JULIÓN ÁLVAREZ
4. OTRA BORRACHERA - GERARDO ORTIZ
5. SÓLO TÚ - CALIBRE 50
Regional Mexican - Mariachi/Ranchera Song Of The Year
1. CABALLERO - ALEJANDRO FERNÁNDEZ
2. CLARO Y OBVIO - JOSS FAVELA
3. DILE - JARY FRANCO
4. SE ME OLVIDÓ - CHRISTIAN NODAL **WINNER**
5. SI QUIERES - NETO BERNAL & CAROLINA ROSS
Regional Mexican - Cumbia Song Of The Year
1. ACARÍÑAME - LOS ÁNGELES AZULES, JULIETA VENEGAS & JUAN INGARAMO
2. TE EXTRAÑO, TE OLVIDO, TE AMO - LOS SOCIOS DEL RITMO & CHIQUIS
3. TE METISTE - LOS ÁNGELES DE CHARLY
4. TÚ Y YO - RAYMIX & PAULINA RUBIO **WINNER**
5. Y LA HICE LLORAR - LOS ÁNGELES AZULES FT. ABEL PINTOS
Regional Mexican - Album Of The Year
1. AYAYAY! - CHRISTIAN NODAL
2. DE BUENOS AIRES PARA EL MUNDO - LOS ÁNGELES AZULES
3. EL TRABAJO ES LA SUERTE - BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
4. EN VIVO DESDE ANAHEIM, CA - GRUPO FIRME **WINNER**
5. GUÁRDAME ESTA NOCHE - EL FANTASMA
6. HECHO EN MÉXICO - ALEJANDRO FERNÁNDEZ
7. LABIOS MENTIROSOS - LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN DE RENE CAMACHO
8. MÁS CARO, QUE AYER - GERARDO ORTIZ
9. PORQUE ASÍ TENÍA QUE SER - BANDA CARNAVAL
10. SIMPLEMENTE GRACIAS - CALIBRE 50
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