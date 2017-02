Indiana High School Boys Basketball How They Fared

Basketball (Photo: efks/Thinkstock)

Class 4A

1. New Albany (16-3) beat Jennings Co. 84-55, lost to Columbus East 46-52.

2. Ft. Wayne North (18-1) beat Bowman Academy 84-66.

3. Warren Central (15-1) beat Center Grove 58-37.

4. Logansport (18-1) beat Lafayette Harrison 69-63, beat Manchester 64-50.

5. Indpls N. Central (17-3) beat Lawrence Central 60-53, beat Indpls Manual 62-61.

6. Carmel (14-3) beat Lawrence North 50-48 3OT.

7. S. Bend Riley (13-0) beat Penn 78-69.

8. McCutcheon (17-2) beat Lafayette Jeff 75-51, beat Winamac 76-48.

9. Castle (17-2) beat Ev. Bosse 72-65.

10. Indpls Pike (15-4) beat Decatur Central 80-65.

Class 3A

1. Brownstown (18-0) beat Columbus East 65-60, beat Clarksville 63-40.

2. Culver Academy (12-1) beat Traders Point Christian 97-36.

3. NorthWood (15-1) beat Concord 43-42.

4. Ev. Bosse (11-6) lost to Castle 65-72.

5. Indpls Park Tudor (13-5) lost to Indpls Brebeuf 59-70.

6. Griffith (15-2) beat Munster 57-43.

7. Twin Lakes (16-2) beat Lafayette Catholic 65-54.

8. Indpls Brebeuf (11-5) lost to Indianapolis Attucks 66-69, beat Indpls Park Tudor 70-59.

9. Andrean (13-2) beat E. Chicago Central 90-87 OT, beat Lowell 83-57.

10. Salem (15-1) beat Silver Creek 64-60, beat Seymour 58-51.

Class 2A

1. Barr-Reeve (17-2) lost to Jasper 49-59, beat Forest Park 61-54 OT.

2. Providence (16-1) beat S. Central (Elizabeth) 64-29.

3. Oak Hill (15-2) beat Eastern (Greentown) 54-30.

4. Linton-Stockton (16-3) beat S. Knox 36-29.

5. Indpls Broad Ripple (12-3) beat Indianapolis Herron 80-61.

6. Northeastern (15-4) beat Hagerstown 47-40.

7. Henryville (16-3) beat Eastern (Pekin) 67-52.

8. Monroe Central (17-1) beat Winchester 53-34.

9. Indpls Howe (11-7) beat Indpls Metro 91-61.

10. Hagerstown (14-4) lost to Northeastern 40-47.

Class 1A

1. Tindley (13-4) beat Indpls Washington 95-44.

2. Oldenburg (16-2) lost to Triton Central 49-56.

3. Lafayette Catholic (11-5) lost to Twin Lakes 54-65, beat Lafayette Harrison 73-62.

4. Tri-County (16-2) beat W. Central 61-30.

5. Wood Memorial (13-4) beat Washington Catholic 67-17, beat Vincennes Rivet 66-39.

6. Clinton Prairie (15-3) beat N. White 81-49.

7. Ft. Wayne Blackhawk (12-8) beat Ft. Wayne Northrop 64-42.

8. Indpls Arlington (11-5) beat Liberty Christian 59-44, beat Greenwood Christian 57-55.

9. Westville (13-3) lost to Oregon-Davis 43-61, lost to Gary 21st Century 61-83.

10. Pioneer (11-5) beat N. Judson 60-39.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.